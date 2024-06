Euro 2024 : la Géorgie arrache une qualification historique face au Portugal, la Turquie file aussi en 8es

Suite et fin des phases de poules de cet Euro 2024 avec les deux dernières journées du groupe F. Le Portugal, déjà qualifié et assuré d’être premier, affrontait la Géorgie qui jouait donc sa qualification et avait besoin d’une victoire. Pour cette rencontre, Roberto Martinez faisait tourner son effectif avec 8 changements. Si Cristiano Ronaldo était encore titulaire sur le front de l’attaque, on retrouvait Joao Felix, Danilo Pereira ou encore Pedro Neto, Joao Neves et Francisco Conceicao. De son côté, Willy Sagnol alignait l’équipe type avec le duo d’attaque Georges Mikautadze-Khvicha Kvaratskhelia et le héros Giorgi Mamardashvili dans les buts.

Tout commençait parfaitement pour la Géorgie dans cette rencontre puisqu’après une passe en retrait mal ajustée d’Antonio Silva, Mikautadze récupérait le ballon à 40 mètres des buts. Le Messin livrait une passe en profondeur pour Kvaratskhelia qui partait seul au but. L’attaquant du Napoli ne tremblait pas et ouvrait le score après deux minutes de jeu (1-0). Un but qui offrait une qualification historique à la formation géorgienne, mais il fallait désormais tenir toute une rencontre face aux assauts des attaquants portugais. Joao Felix tentait plusieurs fois de mettre le feu dans la défense adverse, mais ses frappes ne passaient pas loin du cadre à chaque fois.

La Turquie s’en sort bien

Au retour des vestiaires, le Portugal repartait sur les mêmes bases. Cristiano Ronaldo, qui aurait pu bénéficier d’un penalty en première période, multipliait les tentatives. Quand ce n’était pas lui, ce sont les défenseurs portugais qui s’essayaient de loin. Mais à chaque fois Giorgi Mamardashvili veillait au grain. Et la Géorgie était même récompensée de sa bonne prestation. À l’heure de jeu, Mikautadze marquait un nouveau penalty pour faire le break (57e) et devenir le meilleur buteur de l’Euro. Un but qui suffira à valider la qualification historique pour les 8es de finale de la compétition.

Dans l’autre rencontre du jour, la Turquie et la République tchèque jouaient leur qualification. Les Turcs devaient s’imposer pour assurer la deuxième place alors que les Tchèques n’avaient pas d’autres choix que la victoire. Bien aidée par un carton rouge d’Antonin Barak après 20 minutes de jeu, la formation de Vincenzo Montella a réussi à faire la différence au retour des vestiaires. C’est, comme un symbole, le capitaine Hakan Çalhanoğlu qui ouvrait le score dans cette rencontre (52e). Mais quelques minutes plus tard, sur une erreur du gardien Mert Gunok, la République tchèque égalisait et relançait complètement le suspens dans ce groupe. Le but du capitaine Soucek donnait une fin de match décousue qui profitait à la Turquie, puisque Cenk Tosun scellait la victoire des siens (2-1, 90e+5). Avec ces trois points, la Turquie accroche la deuxième place alors que la République tchèque termine à la dernière place.