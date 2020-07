Hanovre veut relancer Arda Turan mais...

Le 30 juin, Arda Turan, 33 ans, a vu son contrat au FC Barcelone prendre fin. Il est désormais libre. Il faut dire que l'international turc aux 100 sélections n'avait plus porté la tenue blaugrana depuis une rencontre de Liga, le 26 avril 2017... Blessé, le milieu offensif avait ensuite été prêté deux saisons à l'Istanbul Basaksehir. Mais de retour dans son pays natal, il avait vite déchanté. Suspendu 16 matches pour avoir bousculé un arbitre, Arda Turan s'était ensuite vu infliger une amende de 2,5 millions d'euros par son club et avait échappé de peu à la prison, après une bagarre avec un célèbre chanteur turc, à qui il avait cassé le nez. Absent des terrains de foot depuis décembre 2019, le joueur espère se relancer cet été.Devenue persona non grata dans son Istanbul natale, Arda Turan pourrait bien changer d'air cet été et découvrir l'Allemagne.

Le club d'Hanovre pourrait lui donner l'opportunité de se relance. C'est en tout cas la volonté du coach du 6e du dernier exercice de 2.Bundesliga (D2), Kenan Koçak. Devenu manager du Hannover 96 en novembre dernier, le natif de Kayseri a récemment déclaré à TRT SPOR, «s'il y a une opportunité financière, nous aimerions voir Arda Turan dans notre équipe». «Arda Turan a fait ses preuves et est un joueur de football incontestable. Si nous avions les moyens financiers et qu'Arda Turan voulait venir, nous aimerions l'ajouter à notre effectif», a expliqué le coach de 39 ans, avant de nuancer dans les colonnes de Bild : «aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous le permettre». Après Galatasaray, Manisaspor, l'Atlético de Madrid, Barcelone et Basaksehir, Arda Turan connaîtra-t-il un sixième club et passera-t-il la barre des 500 matches en pro en Allemagne ? On peut en douter.