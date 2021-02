Un nouveau coloris pour la Copa Mundial 21 d'adidas

Alors qu'adidas s'apprête à lancer la nouvelle génération de la Copa, l'équipementier allemand a décidé de dévoiler un nouveau coloris de la Copa Mundial 21. Inspirée de la fameuse Copa Mundial portée par Franz Beckenbauer, la Copa Mundial 21 est une version plus moderne avec un cuir de kangourou plus léger et plus fin que le modèle d'époque.

La suite après cette publicité

Ce nouveau coloris « Eternal » propose un mélange de couleur simple puisque le traditionnel cuir de kangourou noir est accompagné d'un gris Anthracite que l'on voit sur les bandes latérales et le talon. La semelle extérieure est teintée d'un gris métallique brillant avec des crampons moulés.

Cette Copa Mundial 21 rejoint tout un pack Eternal où l'on retrouve une Predator Accelerator. Cette sortie fait figure de teaser avant le lancement de la nouvelle génération de la Copa, qui devrait être effectif au cours du mois de février. Paulo Dybala l'a déjà porté à l'entraînement. L'officialisation est imminente...

Photos : @soccerbible