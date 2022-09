CdM : Kaká donne ses favoris

Dans un long entretien accordé à Marca, l'ancien milieu de terrain brésilien Kaká a répondu sur diverses sujets, notamment celui de la Coupe du monde au Qatar et des nations qui font office de favori pour lui. Parmi elles, le Brésil et l'Argentine qui sont en forme avec des effectifs complets à tous les niveaux. Le Ballon d'Or 2007 a également mis l'accent sur plusieurs sélections européennes.

La suite après cette publicité

« Surtout la France, qui est le grand adversaire car il a des joueurs fantastiques et est le champion en titre, bien que l'Espagne et l'Allemagne soient aussi de grands rivaux. Ensuite, il faut garder un œil sur le Portugal, qui a une bonne équipe même si vous devez attendre de voir comment Cristiano arrive au rendez-vous. Et il reste la Belgique, bien sûr, qui à la fin a tendance à échouer malgré une grande équipe ».