Le plan audacieux du Real Madrid pour s’offrir la pépite Franco Mastantuono

Depuis quelques années, le Real Madrid s’est fait d’une spécialité de chercher ses futurs titulaires dès le plus jeune âge. Cela a été le cas pour Federico Valverde (CA Peñarol), Vinicius Junior (Flamengo) ou encore Rodrygo Goes (Santos). L’an dernier, c’était Arda Güler qui arrivait de Fenerbahçe pour assurer l’avenir de la Casa Blanca tandis qu’Endrick arrive cet été de Palmeiras. Le Real Madrid n’entend pas arrêter sa stratégie qui fonctionne bien pour le moment et a ainsi identifié Franco Mastantuono.

Jeune talent de 16 ans, le milieu offensif compte déjà 21 apparitions cette saison avec River Plate pour 3 buts et 1 offrande. Déjà précieux dans la rotation avec le club de Buenos Aires, Franco Mastantuono est considéré comme la nouvelle pépite du club alors que Claudio Echeverri (17 ans) partira en janvier 2025 du côté de Manchester City. Justement, les Mancuniens se sont positionnés comme les principaux concurrents du Real Madrid dans ce dossier et ne compte pas lâcher le morceau. Cependant, les Merengues n’ont pas qu’un tour dans leur sac et comptent le montrer.

Le Real Madrid prêt à attendre un an

Renouvelé récemment jusqu’en décembre 2026, Franco Mastantuono dispose désormais d’une clause libératoire de 45 millions d’euros derrière laquelle River Plate essaye de se réfugier. Néanmoins As explique que le Real Madrid entend faire baisser le prix et débourser plutôt 25 millions d’euros. Les Merengues entendent s’appuyer sur Santiago Solari, leur directeur du football professionnel qui est à l’origine de cette piste. Actuellement en discussion avec River Plate et l’entourage du joueur, l’ancien coach de la Casa Blanca dispose de bons rapports et a même obtenu la préférence du joueur.

Avec le club argentin, cela se passe bien également et le prix du transfert pourrait également être revu à la baisse et avoisiner les 25 millions d’euros comme le souhaite le Real Madrid. Pour ce faire, les Merengues seraient prêt à le laisser une saison plus du côté de River Plate afin qu’il puisse poursuivre sa formation et gagner en maturité. Patient mais incisif, le Real Madrid avance doucement ses pions dans le dossier Mastantuono et entend réutiliser une formule gagnante qui a su fonctionner par le passé.