Crystal Palace - Arsenal : les compositions officielles

Derby de Londres en vue ce lundi soir. Pour clôturer la deuxième journée de Premier League, Crystal Palace reçoit Arsenal au Selhurst Park Stadium à 21h. Si les Eagles se sont imposés sur la pelouse de Sheffield United lors de la première journée (0-1), les Gunners, eux, ont disposé de Nottingham Forest à domicile (2-1). Les joueurs de Mikel Arteta, qui ont longtemps concurrencé Manchester City pour le titre la saison passée, sont en pleine confiance après un Community Shield remporté face aux Skyblues juste avant le début de cette nouvelle saison de PL. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Mikel Arteta est privé de sa recrue Timber, blessé lors de la dernière rencontre, et aligne une défense Saliba, White, Tomiyasu et Partey dans un rôle de latéral en phase défensive, milieu en phase offensive. Dans l’entrejeu, le technicien espagnol titularise ses deux autres renforts Rice et Havertz aux côtés d’Odegaard. Enfin, sur le front de l’attaque, Saka et Martinelli tenteront d’alimenter Nketiah. En face, Roy Hogdson opte pour un 4-2-3-1 avec un double-pivot Doucouré-Lerma, J.Ayew et Schlupp sur les ailes et le Français Edouard, seul en pointe. Le coach anglais est toujours privé du courtisé Olise, blessé, qui a finalement prolongé chez les Eagles cette semaine.

Les compositions d’équipes :

Crystal Palace : Johnstone - Ward, Andersen, Guehi, Mitchell - Doucouré, Lerma - Ayew, Eze, Schlupp - Edouard

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, Saliba, White, Partey - Odegaard, Rice, Havertz - Saka, Nketiah, Martinelli