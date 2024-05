MU - Arsenal : les compositions officielles

Pour cette 37e journée de Premier League, le choc entre Manchester United et Arsenal s’annonce intense. A domicile, les Red Devils s’articulent dans un 4-2-3-1 avec André Onana comme dernier rempart derrière Diogo Dalot, Sofyan Amrabat, Johnny Evans et Aaron Wan-Bissaka en défense. Casemiro est placé en sentinelle auprès de Kobbie Mainoo. En attaque, Rasmus Hojlund est soutenu par Alejandro Garnacho, Scott McTominay et Amad Diallo.

De leur côté, les Gunners de Mikel Arteta s’organisent dans un 4-3-3 classique avec David Raya dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Takehiro Tomiyasu. Thomas Partey est placé comme sentinelle avec Declan Rice et Martin Odegaard à ses côtés tandis que Bukayo Saka et Leandro Trossard occupent les couloirs. Devant, Kai Havertz est seul en pointe.

Les compositions

Manchester United : Onana - Dalot, Amrabat, Evans, Wan-Bissaka - Casemiro, Mainoo - Amad, McTominay, Garnacho - Hojlund

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Odegaard, Partey, Rice - Saka, Havertz, Trossard