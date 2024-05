Kyle Walker charrie les supporters d’Arsenal

Hier soir, Manchester City a fait un grand pas vers le titre en Premier League. En effet, les Skyblues se sont imposés 2 à 0 face à Tottenham en match en retard. Une mauvaise nouvelle pour Arsenal, qui accuse deux points de retard sur les Citizens avant l’ultime journée de championnat ce week-end. Pourtant, les fans des Gunners ont tout fait pour déstabiliser les Mancuniens. En effet, la presse anglaise a révélé hier que des supporters ont allumé des feux d’artifice devant l’hôtel de Man City la nuit précédant le match face aux Spurs.

Sauf qu’ils auraient dû mieux se renseigner puisque les joueurs de Pep Guardiola n’ont pas séjourné dans l’hôtel et ont passé la nuit à Manchester. Tout cela a bien fait rire Kyle Walker (33 ans), qui y a fait référence après la victoire d’hier soir. «Si je n’appréciais pas la pression, je ferais le mauvais métier et certainement dans la mauvaise équipe. Ce sont les matches que vous voulez jouer en tant que footballeur. La nuit dernière, je n’ai pas pu dormir, j’ai du mal à dormir. Et puis vous arrivez à l’hôtel aujourd’hui et j’ai entendu dire qu’ils (les fans d’Arsenal, ndlr) avaient essayé de déclencher des feux d’artifice la nuit précédente mais nous n’étions pas là. Ils nous ont ratés !» De quoi le faire sourire.