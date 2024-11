Real Madrid : le nouveau rendez-vous manqué par Kylian Mbappé

Depuis plusieurs années, l’idylle entre Kylian Mbappé et le Real Madrid était annoncée. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde après plusieurs saisons remarquables sous les couleurs du PSG, le Bondynois devait apporter une plus-value considérable au Real, considéré comme le meilleur club d’Europe ces dernières saisons. Finalement, ce mariage a eu lieu cet été. Libre comme l’air après la fin de son bail avec le club parisien, l’attaquant de 25 ans avait l’occasion de revêtir la tunique de ses rêves. Finalement, malgré une belle cérémonie en juillet, cette union est assez décevante pour le moment. Dans la lignée d’un Euro calamiteux avec la France, l’attaquant ne parvient pas à retrouver son niveau d’antan avec les Merengues.

Ayant les plus grandes difficultés du monde à trouver sa place dans l’animation offensive du Real Madrid, plusieurs éléments n’ont pas facilité son intégration mentale à Madrid. Entre les multiples intrusions de la presse espagnole dans sa vie privée et l’affaire de viol présumé qui découle de sa virée à Stockholm, le joueur formé à l’AS Monaco n’a pas été aidé par les récentes turbulences qu’il traverse avec l’équipe de France. Souhaitant se ressourcer en octobre, l’ancien Parisien a été mis de côté par Didier Deschamps pour le rassemblement de novembre. Forcément, au milieu de tout ça, le sportif n’en sort pas épargné.

Kylian Mbappé encore en difficulté ce samedi contre Osasuna

Titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti, le capitaine de l’équipe de France peine à réellement convaincre. Même s’il a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 16 matches (1 réalisation sur les 7 dernières sorties en revanche), Mbappé erre parfois dans les rencontres comme un fantôme et est dans une très mauvaise passe récemment. Auteur d’un match cauchemardesque lors de son premier Clasico avec des hors-jeu en cascade, Mbappé a également raté son rendez-vous européen face à l’AC Milan ce mardi (3-1). Ce samedi, il était donc attendu au tournant face à une modeste formation d’Osasuna. Et malgré le festival de ses coéquipiers face à la formation de Pampelune (4-0), le numéro 9 madrilène n’a pas su apporter sa pierre à l’édifice. Avec un énorme Vinicius, auteur d’un triplé, et un Jude Bellingham qui a enfin débloqué son compteur, Kylian Mbappé a été le seul en difficulté. Ratant plusieurs gestes élémentaires, le champion du monde 2018 n’a jamais été dangereux face au but et a même enrayé certaines offensives madrilènes.

Malgré quelques courses bien senties et des actions intéressantes, le bilan est encore trop faible pour celui qui était considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde il y a encore quelques semaines. Pour autant, Kylian Mbappé peut toujours compter sur le soutien permanent de Carlo Ancelotti. En conférence de presse d’après-match, le technicien italien a expliqué qu’il était sûr que le Français allait vite mettre fin à sa disette : «Mbappé a fait beaucoup de bons mouvements. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne marque à nouveau.» Même son de cloche pour Luka Modric, confiant quant à l’avenir de KM9 face au but : «Kylian Mbappé ? Nous savons qui il est. C’est l’un des meilleurs. Nous savons que ses buts viendront. Nous sommes confiants. Nous sommes dans le même bateau que lui.» Reste à savoir si les prochaines sorties du droitier donneront raison à son entraîneur et à son coéquipier. Une chose est sûre, il aura désormais la trêve internationale pour travailler encore plus sur son jeu et être fin prêt pour le déplacement à Liverpool fin novembre qui fera office de test grandeur nature pour Mbappé.