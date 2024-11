Equipe de France : la raison de l’absence de Kylian Mbappé dévoilée !

« J’ai eu plusieurs échanges avec lui. J’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. Parce que je pense que c’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian Mbappé voulait venir. Et deuxièmement, ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en compte à partir du moment où la présomption d’innocence existe. C’est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matches qui nous attendent ». Par ces mots, Didier Deschamps justifiait l’absence de Kylian Mbappé de sa liste.

La suite après cette publicité

Le Bondynois, qui traverse un moment compliqué au Real Madrid, n’aura donc pas l’occasion de se relancer sous la tunique bleue face à Israël puis contre l’Italie. Certaines théories avaient circulé, évoquant cette affaire extra-sportives, ou même une punition du sélectionneur envers le capitaine. Des médias espagnols ont parlé d’une volonté du joueur de rester à Madrid pour se reposer et se concentrer sur son club. Mais voilà que RMC Sport en dit un peu plus.

Deschamps a tranché

C’est effectivement une décision prise par Deschamps. Il a ainsi appelé Mbappé plus tôt dans la matinée, avant que la liste ne soit dévoilée, pour l’informer du fait qu’il n’allait pas être appelé. Il a expliqué à l’attaquant qu’il souhaitait le protéger face à tout ce qui se passe autour de lui. Mbappé, qui voulait rejoindre le stage des Bleus, a eu un peu de mal à digérer la décision de son sélectionneur, mais il l’a tout de même remercié de l’avoir prévenu avant que la liste ne soit rendue publique, toujours selon RMC Sport.

La suite après cette publicité

Dans le fond, c’est aussi, pour Deschamps, une manière de protéger le groupe et d’asseoir son autorité, de montrer qui est le patron. Le prétexte donné à Mbappé ne serait donc pas totalement honnête. RMC Sport évoque d’ailleurs un désaccord entre le sélectionneur et son capitaine, pour une raison que personne ne semble vraiment connaître. Le média rajoute qu’en septembre, lors de la première trêve internationale de la saison, Mbappé n’était pas spécialement chaud pour rejoindre les Bleus, et c’est sa famille qui avait dû le convaincre. Clairement, il y a de l’eau dans le gaz entre Deschamps et Mbappé…