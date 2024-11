Liga : le Real Madrid écrase Osasuna, avec un immense Vinicius Jr

Le Real Madrid traverse une période qu’il n’avait plus connue depuis un bon bout de temps. Battu par l’AC Milan en Ligue des Champions (1-3) et humilié par le FC Barcelone en Liga (0-4), le club merengue est à neuf points de son éternel rival catalan et souhaitait retrouver le succès à domicile contre Osasuna, ce samedi. Avec Rodrygo, Vinicius Jr et Mbappé en pointe, Carlo Ancelotti souhaitait plomber le bon début de saison d’Osasuna, cinquième de Liga après 12 journées.

Osasuna avait choisi d’attendre les attaquants madrilènes et se débrouillait bien en début de match. Après 20 minutes et une première grosse occasion créée de loin, Rodrygo était contraint de quitter ses partenaires sur blessure. Même chose pour Militao, évacué sur civière quelques instants plus tard (28e). Malgré ces pépins physiques, Vini Jr sonnait la révolte d’une frappe puissante, après un joli crochet (1-0, 34e). Et après une superbe passe longue du jeune Raul Asencio, Bellingham s’offrait son premier but de la saison en lobant Herrera pour faire le break (2-0, 42e).

Kylian Mbappé n’a pas participé à la fête

Après la pause et une blessure de Vázquez, le Real Madrid a déroulé avec un Vinicius Jr en feu, qui s’est offert un doublé en remportant son duel devant Herrera, sur un long dégagement de Lunin (3-0, 61e). Les Gorritxoak n’y arrivaient plus dans ce deuxième acte et ont encore craqué après un bon mouvement de Diaz… pour le triplé de Vinicius Jr (4-0, 69e). De quoi faire chanter le Santiago Bernabéu, après deux lourdes défaites concédées la semaine dernière.

Tout était parfait côté merengue, excepté la prestation trop tendre de Kylian Mbappé, très déçu de ne pas avoir marqué. L’international français, qui n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour la trêve à venir, a manqué le peu d’occasions qu’il a obtenues. D’un point de vue collectif, le Real Madrid reste deuxième et revient à six points de Barcelone, qui jouera dimanche chez la Real Sociedad. Osasuna reste pour l’instant au cinquième rang et subit sa quatrième défaite de la saison.