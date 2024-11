Ballon d’Or 2024 : le gros tacle de Rodri au Real Madrid

Rodri a donc été sacré Ballon d’Or 2024. Une marque rare pour un milieu de terrain spécifié à diriger la salle des machines plutôt qu’à être proche de la surface. Il a tout de même largement amélioré ses statistiques personnelles sur ce dernier exercice avec 9 buts et 14 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues (contre 4 buts et 7 passes la saison précédente). Malgré cela, son sacre a été vécu comme une humiliation par le Real Madrid. Quelques heures avant l’attribution du trophée qu’elle estimait revenir à Vinicius Jr, la Casa Blanca a décidé de ne plus envoyer sa délégation à Paris. Forcément, en l’absence du plus grand club du monde et de ses nombreux représentants, la polémique n’a pas tardé à enfler.

Pour se justifier, le club espagnol avait eu vent des résultats en amont, et de la victoire de Rodri, devant le Brésilien ou d’autres joueurs de son effectif, comme Dani Carvajal, vainqueur de l’Euro lui aussi et de la Ligue des Champions. «Si les critères d’attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n’a pas été le cas, il est évident que le Ballon d’or de l’UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté» avait-il justifié. Pour la plupart des observateurs, les Merengues s’étaient tirés en une balle dans le pied pour ne pas reconnaître la défaite des leurs, alors même que le Ballon d’Or est un objet particulièrement célébré dans l’institution madrilène.

Rodri sur l’absence du Real Madrid : «ma première réaction a été : je n’y crois pas, ce sont juste des fake news»

Même Rodri, le vainqueur, Espagnol qui plus est, et très apprécié par le Real Madrid n’a pas compris cette absence. «Pour être tout à fait précis, à la mi-journée quand nous nous apprêtions à embarquer, on a reçu plusieurs messages d’amis nous disant que le Real Madrid ne viendrait pas. Ma première réaction a été : je n’y crois pas, ce sont juste des fake news», assure-t-il à France Football lors de l’entretien célébrant le vainqueur du trophée. Le milieu de terrain de Manchester City prend d’ailleurs exemple sur lui-même et sur son coéquipier Erling Haaland, qu’il est allé soutenir l’an passé au Théâtre du Châtelet, alors même que le Norvégien était tout proche de l’emporter. Le Norvégien a finalement terminé 2e, derrière Leo Messi. L’Espagnol avait lui fini à la 5e place.

«Savoir gagner mais aussi savoir perdre, c’est important» dit-il en substance. Rodri explique également ne pas avoir été mis au courant avant la cérémonie de sa future victoire. Il pensait même ne pas l’emporter puisque la plupart des commentateurs plaçaient Vinicius Jr devant lui. C’est lorsqu’il a appris l’absence du Real Madrid qu’il a commencé à y croire. «Que voulez-vous que je vous dise. Que j’aurais préféré que tout le monde soit présent ? Évidemment que oui. Il manquait le deuxième, le troisième, le quatrième etc. Nous voulons tous les meilleurs joueurs de la planète présents à une telle soirée. La meilleure équipe de l’année n’est pas venue à la cérémonie avec pourtant la consécration du coach (Ancelotti) et du co-meilleur buteur (Mbappé). Je me dois de respecter la décision de tout le monde, même si je n’aurais pas agi de la même façon. Mais ils font ce qu’ils veulent.»

Rodri : «je n’ai pas d’amertume»

Un club espagnol qui refuse de célébrer un joueur espagnol (le 3e de l’histoire seulement et le premier depuis 64 ans !) peut bien sûr être mal interprété, car par ricochet, c’est le football espagnol qui est célébré. Et le Real Madrid est un éminent représentant du football national. Pour autant, le vainqueur ne veut pas en tenir rigueur à son concurrent. «Non, je n’ai pas d’amertume. C’était mon moment. J’avais surtout envie de m’occuper de ceux qui me sont chers et qui étaient là, pas de ceux qui étaient absents.» Blessé pour un long moment encore, il a pu célébrer sans penser à la compétition des lendemains. Pour le revoir sur un terrain, il faudra attendre quelques mois encore, au grand dam de Manchester City et de son entraîneur, Pep Guardiola.