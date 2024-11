Le terrible fiasco continue pour le Manchester City de Pep Guardiola !

Avec cette nouvelle sortie de route subie face à Brighton ce samedi (2-1), on pourrait presque se demander ce qui est le plus surprenant : que Manchester City ait enchaîné un quatrième revers de suite, ce qui ne s’était plus produit depuis… 18 ans, époque où Joey Barton était encore le petit jeune formé au club, ou que Pep Guardiola vienne de le vivre pour la toute première fois de sa carrière ? Dans les deux cas, Rodri n’était pas là, et cette soirée noire nous a au moins rappelé à quel point le Ballon d’Or 2024 était capital dans chacune de ses équipes (Manchester City n’avait plus perdu depuis 52 matches avec l’Espagnol sur la pelouse)… Comme quoi, les absents n’ont pas toujours tort.

On n’ira pas jusqu’à avancer que City a tout perdu en l’espace de deux semaines, mais ce dont on est à peu près sûr, c’est qu’il a bel et bien vu ses espoirs de quadruplé s’envoler pour cette saison. Après une élimination en Carabao Cup face à Tottenham (2-1) il y a dix jours, les Skyblues viennent d’enchaîner deux défaites de rang en Premier League, d’abord face à une modeste équipe de Bournemouth (2-1), puis aujourd’hui face à Brighton, sur le même tarif, et en ayant pourtant mené au score jusqu’à la 78e minute. Entre les deux : une gifle monumentale infligée par le Sporting en Ligue des Champions, mardi (4-1). Pour une équipe qui avait pris l’habitude d’anéantir ses adversaires avec une forme de plaisir sadique depuis 8 ans, forcément, c’est une anomalie.

Les chocs contre Tottenham et Liverpool déjà capitaux

Mais alors comment expliquer cette période de turbulences, inhabituelle du côté de City ces dernières saisons ? Les blessés, forcément, avec Rodri en chef de file, mais aussi De Bruyne, utilisé un peu plus de 20 minutes cette semaine après avoir manqué presque deux mois de compétition, puis Ruben Dias et John Stones, socle de la défense des Skyblues ces derniers mois, et encore absents pour plusieurs semaines. Aussi, les états de forme disparates des forces en présence, avec un Jérémy Doku et un Phil Foden nettement moins impactants, un Savinho intéressant, mais toujours pas buteur, ou encore un Kyle Walker, à la dérive, et qui personnifie quelque part le naufrage de son équipe aujourd’hui. Gundogan, moins influent qu’autrefois, peinait aussi à trouver les mots : «quand les choses se passent comme ça, on en parle toujours, on en apprend toujours plus, on essaie de trouver des raisons. Je pense simplement que nous, les joueurs, devons prendre nos responsabilités», expliquait-il en conférence de presse.

Quant à Erling Haaland, il continue d’empiler les pions, 12 en 11 matches de Premier League précisément, mais n’a jamais été ce joueur capable de décider du sort d’une rencontre sur une fulgurance, ce qui s’est encore confirmé aujourd’hui. En ce qui concerne Pep Guardiola, dont l’avenir reste d’ailleurs toujours en suspens (son contrat expire l’été prochain), on l’a rarement vu aussi désarçonné. «Eh bien… bienvenue ! Il y a une première à tout. Il y a toujours une première fois dans la vie. C’est mon défi, j’adore les défis. Je ne reculerai pas, plus que jamais j’ai envie de le faire.», soufflait-il en conférence de presse ce soir, en référence au caractère inédit de sa série de 4 défaites en carrière. Avec la réception de Tottenham après la trêve, puis de Liverpool, le danger le guette plus que jamais.