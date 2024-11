PL : Brighton renverse un Manchester City en pleine crise

Défait sur ses trois dernières rencontres toutes compétitions confondues, Manchester City devait relancer la machine à Brighton, pour le compte de la 11e journée de la Premier League. Pour ce déplacement à l’American Express Stadium, les Cityzens ont dû jouer sans John Stones, Rúben Dias, Rodri, Jack Grealish et Oscar Bobb. Mais pas de quoi gêner les troupes de Pep Guardiola qui ont pu compter sur Erling Haaland (26e, 0-1), auteur de son 12e but de la saison en championnat et de sa 75e réalisation en 77 matchs de PL.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Man City 23 11 +9 7 2 2 22 13 4 Brighton 19 11 +4 5 4 2 19 15

En deuxième période, Ederson repoussait la tentative de la tête de Jack Hinshelwood (52e) pour protéger l’avantage de City. Erling Haaland a ensuite failli se muer en passeur pour Savinho, mais Igor a intercepté in extremis le ballon juste devant l’ailier brésilien (56e). Voyant son équipe en difficulté, Fabian Hürzeler a fait entrer João Pedro et Matthew O’Riley en cours de match. Un coaching qui s’est avéré gagnant. À la suite d’un cafouillage dans la surface, l’attaquant brésilien en a profité pour battre Ederson et permettre aux Seagulls d’égaliser (78e, 1-1). Avant que le milieu danois ne donne l’avantage à Brighton, cinq minutes plus tard (83e, 2-1). Avec cette victoire, Brighton monte provisoirement à la 4e place du classement de Premier League. Du côté adverse, plus rien ne va pour Pep Guardiola et Manchester City, battus pour la quatrième fois d’affilée. En cas de victoire contre Aston Villa ce samedi soir, Liverpool aura cinq points d’avance sur les Skyblues en tête du championnat anglais.