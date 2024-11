La première personne à qui Rodri a répondu après son Ballon d’Or

Rodri a ses priorités. Le dernier Ballon d’Or en date a révélé avoir fait face à une avalanche de messages après avoir reçu sa distinction. Dans son ordre de réponse, le milieu de terrain de Manchester City a décidé d’accorder sa priorité à une personne : Andrès Iniesta. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone est l’une des idoles du meilleur joueur de l’Euro 2024 et ses congratulations ont rendu très fier le joueur de 28 ans.

«(J’ai reçu) plus de 700… J’avais à peine à terminer de répondre à tous ceux qui m’avaient souhaité un bon rétablissement et bim, de nouveau 700 messages, cette fois de félicitations ! (Rires) Je repars pour deux ou trois mois de réponses à tout le monde. Bon, je dois dire que j’ai quand même pris la peine de répondre tout de suite à certains, comme Andrés Iniesta. C’est même le tout premier à qui j’ai répondu. Imaginez, c’est selon moi le meilleur joueur espagnol de tous les temps, qui aurait mérité un Ballon d’Or (2e en 2010 et 3e en 2012). Quelle fierté pour moi !» s’est exclamé l’international espagnol (57 sélections, 4 buts).