Mercato FC Barcelone : Hansi Flick a demandé un joueur à la direction

Tout va pour le mieux à Barcelone. La formation catalane enchaîne les victoires, et avec la manière qui plus est. Hansi Flick fait déjà l’unanimité auprès de tout le monde en Catalogne, et la patte qu’il a réussi à imposer en quelques semaines seulement est clairement visible. De plus, sa discipline de fer et son exigence plaisent beaucoup aux médias et aux fans du Barça.

Pour autant, l’ancien sélectionneur allemand et coach du Bayern Munich sait qu’il y a encore des axes de progression et que son équipe peut encore être plus forte. S’il a dû se contenter d’un mercato estival 2024 assez maigre - avec Dani Olmo et Pau Victor comme seules arrivées - il espère que le mercato d’été 2025 sera plus animé. Selon plusieurs médias, il a d’ailleurs déjà demandé un joueur à Joan Laporta, le président barcelonais.

Flick fait le forcing

Bild et Sport indiquent effectivement que Flick souhaite avoir Alphonso Davies sous ses ordres la saison prochaine. Un joueur qu’il a bien connu à l’époque à Munich. En fin de contrat avec les Bavarois, le latéral gauche canadien serait donc gratuit, mais la forte concurrence dans ce dossier risque de précipiter une grosse mise aux enchères entre clubs intéressés, comme le Real Madrid et Manchester United.

Hansi Flick a donc demandé à sa direction de faire un effort financier important pour convaincre le joueur de 24 ans de débarquer en Catalogne l’été prochain. Même si le Real Madrid est le club le mieux positionné, Flick pourrait faire la différence et grandement influencer le choix de son ancien latéral. De son côté, le Bayern Munich ne perd pas encore espoir de le prolonger, mais la tendance est clairement à un départ. Joan Laporta et Deco savent donc ce qu’ils doivent faire…