Real Madrid : ça commence à vraiment chauffer pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid s’est un peu relancé, samedi en début d’après-midi, en s’imposant sur le score de 4-0 face à Osasuna. Un match malheureusement marqué par les pépins physiques, avec la lourde blessure d’Éder Militão et les blessures musculaires de Rodrygo et de Lucas Vazquez, mais aussi par la nouvelle prestation très mitigée de Kylian Mbappé. Un quatrième match de suite sans marquer pour le Bondynois, et un apport plutôt moyen dans le jeu.

« Mbappé a fait beaucoup de bons mouvements. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne marque à nouveau », confiait Carlo Ancelotti après la rencontre. Si l’ancien du PSG a donc toujours la confiance du tacticien italien, les supporters et les médias madrilènes commencent eux à grincer des dents. Déjà désigné comme l’un des principaux coupables des défaites contre le Barça et l’AC Milan, KM9 a encore déçu et n’a pas saisi l’opportunité de se refaire, contrairement à Vinicius Jr, auteur d’un triplé, ou Jude Bellingham.

La comparaison avec Vinicius Jr fait mal

« Trois buts de Vinicius, aucun de Mbappé », titre par exemple AS dans un article d’opinion. « Le Brésilien n’a pas uniquement quatre buts de plus que Mbappé, mais il est deux fois plus efficace face au but, il dribble plus et récupère même plus de ballons », indique le média dans un autre article, qui rajoute que « l’apport du 7 surclasse celui du 9 dans tous les compartiments du jeu ». Pour les médias madrilènes, le patron, c’est Vinicius Jr.

Dans l’autre gros média de la capitale espagnole, Marca, Mbappé se fait aussi reprendre de volée. « Mbappé traverse une crise inédite », explique le média. « Mbappé se noie en tant que numéro 9, pendant que Vinicius s’amuse côté gauche. Il n’y a pas de doutes, c’est le leader de l’équipe. Pas Mbappé ». Le média souligne aussi le fait qu’au coup de sifflet final, le Bondynois soit allé directement aux vestiaires, signe d’une certaine frustration et d’un gros mécontentement par rapport à ses performances. Autant dire que cette trêve internationale n’arrive pas au meilleur des moments pour Mbappé…