OM : Roberto de Zerbi a pété un plomb dans le vestiaire !

« Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c’est clair. Je ne sais pas si c’est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire ». Les propos de Roberto de Zerbi après la défaite face à Auxerre (3-1) au Vélodrome ont fait le tour du web.

Il faut dire que l’entraîneur italien commence déjà à s’attirer les foudres de certains supporters marseillais. Les résultats à la maison sont particulièrement mauvais, avec une seule victoire au Vélodrome en cinq matchs disputés dans l’enceinte phocéenne. De quoi plomber les ambitions des Marseillais, déjà à 9 points du Paris Saint-Germain, et qui pourraient quitter le podium en cas de victoire du LOSC face au Stade Rennais ce dimanche après-midi. Une situation qui énèrve forcément l’ancien de Sassuolo et de Brighton…

De Zerbi s’est lâché

Effectivement, les murs ont tremblé dans les couloirs du stade Vélodrome vendredi soir. Après l’humiliation subie à domicile face au promu auxerrois (défaite 1-3), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a poussé une gueulante monumentale dans les vestiaires. D’après L’Équipe, Roberto de Zerbi s’est retrouvé dans une colère noire après la rencontre et a allumé ses joueurs, sans sommation.

« Vous m’avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public. Vous avez manqué de couilles ! », aurait balancé l’Italien à ses joueurs selon le quotidien sportif. Son capitaine Leonardo Balerdi en aurait lui pris pour son grade pendant l’après-match, pris à partie par le technicien de 45 ans qui lui aurait asséné « tu manques de couilles ! ». Bonne ambiance…