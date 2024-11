Villarreal craint le pire pour Ilias Akhomach

C’est un véritable fléau dans le football de ces dernières années : la blessure aux ligaments croisés. Ce samedi, le Real Madrid a perdu Eder Militao pour la saison après la nouvelle blessure du Brésilien au ligament croisé du genou. Et Villarreal pourrait craindre la même chose pour son attaquant Ilias Akhomach. Buteur ce samedi avec son équipe, l’international marocain est sorti dans la foulée sur civière.

Très vite, la crainte d’une rupture des ligaments croisés est apparue. Et en conférence de presse, son entraîneur Marcelino n’a pas semblé très rassurant. «Nous sommes inquiets. "C’est une blessure au genou et nous verrons l’étendue. J’espère que le diagnostic sera aussi léger que possible. Il semblait que ça faisait un peu plus mal sur le côté et j’espère que c’est quelque chose de plus léger qu’on le pense toujours : les putains de croisés»