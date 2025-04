OM : Roberto De Zerbi annonce un nouveau problème pour Luiz Felipe

Apparu à deux reprises seulement en Ligue 1 (1 seule titularisation) depuis son arrivée en janvier, Luiz Felipe a été restreint par des problèmes physiques, notamment à un ischio-jambiers. Le défenseur ne parvient pas à prendre le rythme alors que l’OM mène grand train pour maintenir sa place sur le podium en championnat. Cela fait désormais 4 rencontres qu’il n’est pas convoqué dans le groupe de Roberto De Zerbi et il risque bien de ne pas l’être non plus face à Brest dimanche.

La suite après cette publicité

Il est cette fois en proie à un nouveau souci. «Luiz Felipe, ça fait deux semaines qu’il est revenu. Il a eu un problème à l’œil cette semaine, donc je ne sais pas s’il sera là demain. Il est malchanceux cette année», déplore son entraîneur en conférence de presse. Alors qu’il ne reste que 4 matchs d’ici la fin de la saison, reverra-t-on le défenseur central de 28 ans sur le terrain ? Il est sous contrat jusqu’en 2026.

Profitez de 10€ offerts avec le code FM10 et 100€ de bonus pour une première inscription. Avec une victoire 2-0 de l’OM contre Brest, vous pourriez empocher jusqu’à 710€