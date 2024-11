France - Israël : Laurent Nuñez avertit les fauteurs de trouble

C’est dans un contexte brûlant que l’Équipe de Fance s’apprête à recevoir Israël, ce jeudi, au Stade de France. Si la thèse d’une délocalisation de la rencontre a longtemps fait son chemin, le Ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a finalement balayé l’idée. «Certains demandent la délocalisation du match France-Israël. Je ne l’accepte pas : la France ne recule pas car cela reviendrait à abdiquer face aux menaces de violences et face à l’antisémitisme», a-t-il déclaré sur X vendredi, au lendemain des violents affrontements à Amsterdam. Ce dimanche sur BFM, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, s’est lui aussi exprimé sur cette rencontre sous haute tension, et il a souhaité rassurer sur le dispositif de sécurité ultra-renforcé prévu.

«La sécurisation le soir de France-Israël sera autour du stade, les abords immédiats, les transports en commun. L’enseignement d’Amsterdam, c’est qu’il faut être présent partout. On travaille avec sécurité. C’est un match à haut risque. On engage un volume d’effectifs tout à fait conséquent et inhabituel pour ce type de rencontre (…) Il y a un contexte, des tensions, qui font que ce match sera à haut risque pour nous. On travaille sur un dispositif extrêmement renforcé. Les spectateurs pourront se rendre à ce match en toute sécurité. Je veux rassurer ceux qui nous écoutent et en même temps afficher un message de fermeté : on ne tolérera aucun débordement. On aura des moyens qui nous permettront d’être extrêmement réactifs pour empêcher tout trouble à l’ordre public, soit à l’occasion du match, les environs du match ou le cheminement des spectateurs. Il y aura un double contrôle, un périmètre de sécurité autour du stade antiterroriste. 4000 personnes seront sur le dispositif. Il y aura 1600 agents de sécurité également engagés par la FFF, en moyenne c’est 1200/1300 pour les matchs des Bleus à guichets fermés »