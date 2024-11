Le Real Madrid a déjà choisi le remplaçant d’Éder Militão

« Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Eder Militão par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une déchirure complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite. Militão sera opéré dans les prochains jours ». Après la victoire face à Osasuna (4-0) samedi après-midi, le Real Madrid annonçait la terrible nouvelle que tout le monde redoutait…

Fin de saison pour le défenseur du Real Madrid donc, qui revenait déjà d’une lourde blessure au genou. Une victoire plus qu’amère pour la formation merengue, qui va encore se retrouver dans une situation très complexe, avec Antonio Rüdiger comme seul défenseur central de métier disponible pour Carlo Ancelotti, dans l’attente de voir si Raul Asencio sera définitivement intégré à l’équipe première.

Un joueur bien connu en Espagne

Ce qui oblige les Madrilènes à recruter cet hiver. Pas friands des achats lors du marché hivernal, les dirigeants du Real Madrid n’ont pas vraiment le choix cette fois-ci. Et comme l’indique Relevo, il y a déjà un grand favori : Aymeric Laporte (30 ans). Le joueur d’Al-Nassr, sacré champion d’Europe avec l’Espagne l’été dernier, est effectivement le défenseur central qui plaît le plus à la direction, et dont le profil serait le plus adapté à une arrivée en cours de saison selon elle.

Un international espagnol, qui serait a priori performant d’entrée, avec de l’expérience du haut niveau et de la pression, et des qualités évidentes pour ressortir le ballon proprement. Seul problème, Al-Nassr risque de mettre beaucoup d’obstacles dans cette opération, que ce soit pour un prêt de six mois ou un transfert définitif. Castello Lukeba (RB Leizpig) fait lui partie des alternatives, les Madrilènes l’appréciant beaucoup depuis ses débuts à l’OL. Affaire à suivre…