Real Madrid : fin de saison pour Éder Militão

Une victoire à la Pyrrhus. Si le Real Madrid s’est largement imposé face à Osasuna ce samedi (4-0), notamment grâce à un grand Vinicius Jr, auteur d’un triplé, l’essentiel réside ailleurs ce soir. En moins de 20 minutes, le club merengue a en effet perdu trois joueurs sur blessure, à savoir Rodrygo, touché à la cuisse, Éder Militão, au genou et sorti sur civière, et enfin Lucas Vazquez, visiblement blessé à l’adducteur. Le pire était surtout à craindre pour le second, et la mauvaise nouvelle a été confirmée.

Dans la foulée de la rencontre, Éder Militão a passé des examens qui ne sont pas révélés rassurants. Comme l’a indiqué le Real Madrid dans son communiqué, le Brésilien souffre bien d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, ce qui met d’ores et déjà fin à sa saison, comme pour Carvajal. À noter qu’il ne s’agit pas d’une première pour le défenseur de 26 ans, qui avait déjà subi la même blessure en août 2023, avant d’être éloigné jusqu’en mars.

Rüdiger seul défenseur central disponible

«Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Eder Militão par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une déchirure complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite. Militão sera opéré dans les prochains jours», indique le communiqué du Real Madrid. Une terrible nouvelle, qui devrait donc obliger le club à revoir sa copie cet hiver.

Peu actif d’ordinaire lors des trêves hivernales, le Real Madrid se retrouve aujourd’hui dans l’impasse : David Alaba est toujours blessé, le jeune Joan Martínez, bluffant pendant la préparation, souffre également d’une rupture des ligaments croisés du genou, alors que Jesus Vallejo, 11 minutes de jeu cette saison, ne semble toujours pas entrer dans les plans d’Ancelotti. Une conjugaison d’événements qui fait de Rüdiger le seul défenseur central de métier encore disponible. On imagine qu’Aurélien Tchouameni pourrait être chargé d’assurer l’intérim dès son retour, mais en attendant, le Français est , lui aussi, blessé. Peut-être donc l’heure de Raul Asencio, passeur décisif pour son premier match aujourd’hui en professionnel.