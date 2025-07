Excelsior Maasluis - OM : les compositions sont là

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille défie l’Excelsior Maassluis afin de lancer sa préparation. A domicile, le club qui évolue en troisième division néerlandaise n’a pas encore communiqué sa composition.

De leur côté, les Phocéens s’organisent dans un 4-3-3 avec Geronimo Rulli qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amir Murillo, Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Ulisses Garcia. Pierre-Emile Höjbjerg, Angel Gomes et Adrien Rabiot se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Amine Gouiri est soutenu par Mason Greenwood et Jonathan Rowe.

Les compositions

Excelsior Maassluis : à venir

Olympique de Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Medina, Garcia - Gomes, Höjbjerg, Rabiot - Greenwood, Gouiri, Rowe