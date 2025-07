Manchester United a trouvé un accord avec le Sporting CP pour Viktor Gyökeres !

Décidément, tout va très vite dans le football. Alors qu’il souhaitait et qu’il était promis à un avenir à Arsenal, Viktor Gyökeres n’ira très probablement pas chez les Gunners. En effet, alors que les négociations ont été mises en stand-by par le Sporting CP et le club londonien suite à l’incapacité des deux clubs pour se mettre d’accord sur un chiffre, Manchester United s’est engouffré dans la brèche. Désormais, une réunion avec son ancien entraîneur Ruben Amorim est plus que probable pour l’attaquant suédois.

En effet, la presse portugaise expliquait en fin de matinée qu’un accord était proche entre les Red Devils et le club lisboète pour le transfert de l’un des meilleurs attaquants depuis deux ans. Ce dimanche, le média portugais RTP va plus loin et explique qu’un accord existe désormais entre Manchester United et le Sporting. Une grande nouvelle même s’il faut désormais trouver un accord avec le joueur, plus que jamais sur le départ mais désireux de rejoindre Arsenal.