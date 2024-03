LOSC : deux cadors européens sur Yusuf Yazici

En fin de contrat en juin prochain, Yusuf Yazici (27 ans) n’est pas certain de poursuivre l’aventure au LOSC. Le milieu offensif turc n’est pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Paulo Fonseca malgré ses 34 matchs joués cette saison avec les Dogues avec un rôle de supersub, pour dix buts et trois passes décisives. Un départ est donc envisagé, d’autant plus qu’il a de sacrés courtisans.

En effet, RMC Sport indique que Naples et l’AC Milan suivraient avec attention la piste de l’international turc (41 sélections). Reste à savoir quel choix fera Yazici, arrivé en 2019 dans le nord de la France.