FFF : Amélie Oudéa-Castéra revient sur la rumeur Michel Platini

Avec le départ désormais officiel de Noël Le Graet de la Fédération française de football (FFF), Michel Platini a rapidement été un sujet remis sur la table, alors que l’ancien joueur de la Juventus s’est érigé en grand détracteur de la gestion du dirigeant breton de 81 ans. D’ailleurs, Platini, qui a été innocenté dans l’affaire UEFA pour «escroquerie», «gestion déloyale», «abus de confiance» et «faux dans les titres» avec Sepp Blatter, a eu un rendez-vous avec Amélie Oudéa-Castéra le 10 février dernier. Assez pour relancer la rumeur de sa nomination à la FFF.

«À aucun moment. C’est à lui de s’exprimer là-dessus, s’il en a envie. Cette rencontre, prévue de longue date et à son initiative, a été pour moi un privilège. Le hasard du calendrier a fait que c’est tombé dans un moment d’effervescence. On a parlé des enjeux sociétaux et internationaux du foot, de projets qui lui sont chers dans sa Lorraine, avec l’Unesco, mais en rien des mécaniques de pouvoir à la FFF», a alors déclaré la Ministre dans les colonnes du JDD ce dimanche.

