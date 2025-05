Arsenal fonce sur trois joueurs du Sporting CP à 210 M€ !

Frustrante, la saison 2024/2025 d’Arsenal n’a pas été de tout repos. Décevants dans les coupes nationales avec une demi-finale de Carabao Cup et une sortie rapide en FA Cup, les Gunners ont également été éliminés de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain (1-0/2-1). Le club londonien n’a également pas su tenir le rythme imposé par Liverpool en Premier League. Deuxième, Arsenal doit encore donner un dernier coup de collier pour conserver son rang et valider sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions mais c’est en très bonne voie. L’objectif désormais c’est de préparer le prochain exercice et l’été sera agité à en croire le coach Mikel Arteta : «quand nous allons repartir, nous voulons augmenter la profondeur de l’effectif, la qualité et les compétences dont nous avons besoin pour passer à l’étape suivante.»

Un message puissant qui annonce qu’Arsenal n’hésitera pas à mettre les moyens pour se renforcer. Parfois un peu juste, notamment dans le secteur offensif (66 buts inscrits, 4e attaque de Premier League), Arsenal entend ajouter de la qualité et de la densité dans son effectif. Un élément semble proche d’arriver au milieu de terrain, il s’agit de Martin Zubimendi (26 ans) qui évolue à la Real Sociedad. Si Arsenal aura donc un oeil du côté de l’Espagne pour le mercato où Joan Garcia (24 ans) le gardien de l’Espanyol de Barcelone est aussi ciblé, les Gunners vont aussi se tourner vers le Portugal. Et plus précisément du côté du Sporting CP, un club où évoluent plusieurs éléments qui plaisent beaucoup aux pensionnaires de l’Emirates Stadium.

Trois joueurs, 210 M€

D’ailleurs comme l’annonce le média portugais Record, un représentant d’Arsenal était présent samedi dernier lors du derby contre Benfica (1-1) pour prendre des notes sur les trois joueurs que suivent Arsenal, à savoir Ousmane Diomandé, Francisco Trincão et Viktor Gyökeres. Un mouvement loin d’être anodin pour Arsenal puisque c’est en général la dernière étape avant le délibéré du coach Mikel Arteta et du directeur sportif Andrea Berta sur l’issue du dossier. Longuement évoqué du côté d’Arsenal depuis le début de la saison, Viktor Gyökeres (26 ans) est l’une des trois options du club londonien pour le poste de numéro 9. Suivant également Alexander Isak (Newcastle) et Benjamin Sesko (RB Leipzig), l’équipe de Mikel Arteta entendra négocier pour celui qui dispose d’une clause libératoire de 100 millions d’euros. Le Sporting CP serait disposé à le vendre pour 70 millions d’euros suite à un pacte passé avec le joueur. Cette saison, Viktor Gyökeres compte 52 buts et 13 passes décisives en 50 matches.

Son compère sur l’aile droite du Sporting CP, Francisco Trincão (25 ans) réalise aussi un exercice de grande qualité. L’ancien du FC Barcelone (qui dispose de 50% à la revente) s’épanouit totalement avec les Lions et a retrouvé la sélection portugaise. Alors que le prêt de Raheem Sterling est décevant et qu’il n’a pas convaincu en tant que doublure de Bukayo Saka, le polyvalent Francisco Trincão qui peut aussi jouer à gauche est une option crédible. D’autant que sa clause libératoire de 60 millions d’euros est atteignable pour Arsenal. Cette saison, il facture 10 buts et 18 passes décisives en 52 rencontres. Enfin, Arsenal est fan de longue date du défenseur central ivoirien Ousmane Diomandé (21 ans). Le vainqueur de la CAN 2023 rêve de jouer en Premier League et se retrouve aussi dans le viseur de Newcastle et Chelsea. Sa clause libératoire est de 80 millions d’euros et son arrivée s’annonce plus compliquée à acter pour Arsenal afin d’en faire le complément parfait de William Saliba. Trois joueurs et un prix total de 210 millions d’euros, Arsenal pourrait faire des folies du côté du Portugal…