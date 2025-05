Arsenal : Mikel Arteta a ciblé cinq stars en priorité pour son mercato

Sauf incroyable coup du sort, Arsenal sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour sa septième saison sur le banc, Mikel Arteta compte bien enfin ramener un trophée majeur chez les Gunners, après avoir échoué aux portes de la finale de Ligue des Champions et avoir été distancé par Liverpool en Premier League cette saison. La faute à de longues blessures qui n’ont pas été remplacées lors du mercato hivernal, mais le technicien a promis de grandes dépenses cet été après avoir admis que son effectif était «très réduit».

La suite après cette publicité

Arsenal a fait de l’achat d’un nouvel avant-centre sa priorité numéro un, après avoir été contraint de composer avec Mikel Merino, qui a d’ailleurs bien rempli son rôle durant le restant de la saison. Pour ce poste de buteur, Mikel Arteta serait un fervent admirateur d’Alexander Isak, le buteur de Newcastle United aux 27 buts en 40 matches cette saison. Tandis que, selon le Mirror, le nouveau directeur sportif, Andrea Berta, a soutenu le nom de Viktor Gyokeres, qui sera l’une des attractions de l’été après sa saison de folie au Sporting Lisbonne.

Mikel Arteta veut recruter à trois postes

Les Gunners s’intéressent également depuis longtemps à l’attaquant du RB Leipzig, Benjamin Sesko, auteur de 21 buts en 44 rencontres. L’arrivée de l’un d’eux est essentielle pour Arsenal, qui peine à trouver son attaquant depuis plusieurs années. Pour le milieu de terrain, les Londoniens ont conclu un accord à hauteur d’environ 55 millions d’euros pour le joueur de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, qui pourrait être la première recrue de l’été.

La suite après cette publicité

Enfin, la dernière priorité est celle d’enrôler un nouvel ailier gauche et Nico Williams, de l’Athletic Bilbao, figure parmi les favoris. «Nous ferons tout notre possible pour améliorer l’équipe, notamment les joueurs que nous avons déjà. Quel que soit le marché, nous allons certainement essayer de le faire. Comme nous étions très réduits, certains joueurs risquaient fort de se blesser et c’est ce qui s’est produit ces dernières saisons», avait récemment expliqué Mikel Arteta, envoyant un message fort à sa direction.