PSG : la clause cachée polémique de Lionel Messi

Il y a un peu plus d'un an, l'arrivée de Lionel Messi à Paris avait, logiquement, fait sensation. Le PSG recrutait là celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur. Et même si la première saison de la vedette argentine à Paris n'a pas forcément été exceptionnelle si on compare avec ses standards habituels de Barcelone, cet exercice 2022/2023 a commencé sur les chapeaux de roues pour lui.

Si les supporters du PSG peuvent être heureux de le voir un week-end sur deux au Parc des Princes, c'est surtout au Qatar qu'il est attendu par le reste de la planète football. Un Mondial qui sera vraisemblablement son dernier, et c'est donc la dernière chance pour lui de remporter le titre le plus prestigieux... Surtout que cette fois, l'Argentine semble arriver sur une excellente dynamique et fait partie des favoris.

Lorient, son dernier match avant le Mondial ?

Comme l'indiquent divers médias argentins comme TN, Lionel Messi a une clause spéciale dans son contrat avec le PSG qui concerne ce grand rendez-vous qatari. Ainsi, elle stipule que la sélection argentine a priorité absolue. C'est-à-dire que si La Pulga le souhaite, elle peut être libérée de ses devoirs avec le PSG en faveur de la sélection, que ce soit pour un stage ou un match amical. Tout risque de blessure à l'approche de ce Mondial veut également être évité.

L'ancien du Barça aurait d'ailleurs prévu de filer le 7 novembre au Qatar, soit le lendemain du duel face à Lorient. Il n'a ainsi pas l'intention de disputer le dernier match des Parisiens avant la trêve mondialiste contre Auxerre le 13. Reste donc à savoir quelle sera la réponse du PSG, mais si cette clause existe bel et bien comme l'indiquent les médias du pays sudaméricain, ils n'auront pas le choix...