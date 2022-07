Leeds United arrache Luis Sinisterra à Feyenoord

Bourreau de l'OM en demi-finale de la Ligue Europa Conference, Luis Sinisterra quitte Feyenoord. L'ailier colombien traverse la Manche pour rejoindre l'Angleterre et signer en faveur de Leeds United. Il devient la 6e recrue du club cet été.

Les Peacocks ont déboursé environ 25 M€, selon la presse anglaise. «Il a signé un contrat de cinq ans, jusqu'à l'été 2027», précise le communiqué. Le joueur de 23 ans devrait remplacer numériquement Raphinha, dont le nom est annoncé avec insistance du côté de Barcelone.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of Colombian international Luis Sinisterra from Feyenoord