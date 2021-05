Le Colombus Crew change d'identité !

Les rumeurs étaient persistantes depuis de longs mois et c'est enfin officiel, le club de Colombus vient d'annoncer des changements au niveau de son identité avec un nouveau nom et un nouveau logo.

On le voit maintenant depuis quelques années, les entités du football n'hésitent pas à changer d'identité visuelle à des fins généralement purement marketing quitte à renier leur histoire. À compter d'aujourd'hui, le club de la Conférence Est de la MLS sera désormais connu sous le nom de Colombus Soccer Club et non plus Colombus Crew.

Ce changement de nom va de paire avec un changement de logo, bien plus minimaliste que l'ancien. Présenté sous la forme du drapeau de l'Ohio avec Colombus au-dessus du logo et SC (Soccer Club) en-dessous, on retrouve la grande lettre C en blanc au cœur du logo. Ce nouveau blason rentre dans le moule des blasons minimalistes dévoilés par la Juventus ou l'Inter Milan qui souhaitaient devenir des marques à part entière.

« Notre identité et l’évolution de la marque comprend un changement dans notre état d’esprit pour être des prétendants réguliers sur le terrain, mais comprend également l’évolution de notre look à la fois dans la communauté et à travers les compétitions [...] Nous sommes le Columbus Soccer Club, nous sommes le Crew, et nous serons toujours les Noir et Or », a déclaré Tim Bezbatchenko, Président et Directeur Général du club.

Le Crew participe à la Major League Soccer en tant que membre de la Conférence Est de la ligue depuis la saison inaugurale en 1996. Colombus faisait partie des dix premières franchises de la Ligue. Il y a donc une longue histoire derrière ce club situé dans l'Ohio, pourtant ça n'a pas empêché les dirigeants de modifier son ADN. Nouvelle preuve que les clubs de football deviennent de véritables marques.