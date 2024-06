EdF : Jules Koundé appelle à faire barrage au RN lors des éléctions

Ce dimanche, c’est jour d’élections législatives en France. Et à l’heure où les joueurs de l’équipe de France sont souvent interrogés en conférence de presse concernant la situation politique en France, mais aussi pointés du doigt pour leur manque d’intérêt sur ce sujet, Jules Koundé a décidé d’affirmer clairement sa position. Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, le défenseur du Barça a appelé à voter contre le Rassemblement National.

La suite après cette publicité

«C’est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu’un droit. La force de la démocratie, c’est que chaque voix compte et que chacun est libre de donner son opinion. Pour ma part, je vois que l’extrême droite n’a jamais conduit un pays vers plus de libertés, plus de justice et de vivre-ensemble. Et je pense qu’elle ne le fera jamais. Je vois un parti fondé sur la haine de l’autre, la désinformation et dont les mots ont vocation à stigmatiser et à nous diviser. Le RN n’est pas une solution. Ce n’est pas une leçon, c’est juste mon opinion. Et vous en ferez ce que vous voulez.»