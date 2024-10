PSG - Strasbourg : les compositions probables

Après une période de trêve internationale, la Ligue 1 a enfin repris ses droits. Alors que l’AS Monaco n’a pu faire mieux qu’un match nul face au LOSC, vendredi soir, le Paris Saint-Germain, tenu en échec par l’OGC Nice lors de sa dernière sortie, s’apprête, de son côté, à croiser le fer avec le Racing Club de Strasbourg, septième du classement. Dauphin des Monégasques au coup d’envoi, le club de la capitale n’aura pas le droit à l’erreur et se devra d’empocher les trois points pour rester au contact, et pourquoi pas même reprendre la tête.

Une victoire qui permettrait par ailleurs aux Rouge et Bleu de faire le plein de confiance, à trois jours de la réception du PSV Eindhoven sur la scène européenne. Pour autant, la mission ne sera pas aisée pour les hommes de Luis Enrique, qui plus est face à des Alsaciens disposant d’un collectif séduisant et d’un jeu d’ores et déjà bien huilé. Sûr de ses forces, le technicien espagnol devrait lui aligner son traditionnel 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages, et un quatuor très remanié pour le protéger.

Le PSG veut éviter le piège alsacien

Devant le portier italien, la défense parisienne serait ainsi composée de Warren Zaïre-Emery, replacé au poste de latéral droit, Skriniar, Lucas Beraldo et Nuno Mendes, seul titulaire habituel rescapé. Dans l’entrejeu, le jeune Joao Neves pourrait lui être associé à deux autres internationaux, à savoir son compatriote Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, Kang-In Lee et Bradley Barcola sont annoncés titulaires et devraient soutenir Marco Asensio, aligné à la pointe de l’attaque francilienne, et préféré à Randal Kolo Muani blessé à la cheville gauche et forfait.

De son côté, Liam Rosenior devrait opter pour un 3-5-2. Déjà titulaire lors du nul contre Lens (2-2), Djordje Petrovic débuterait ainsi dans les buts et pourrait être accompagné par un trio défensif composé de Mamadou Sarr, Saïdou Sow et Abakar Sylla. Une arrière-garde qui pourra également compter sur le précieux soutien des pistons Marvin Senaya et Diego Moreira. Au milieu de terrain, le capitaine Habib Diarra serait accompagné d’Andrey Santos. Enfin, Sebastian Nanasi, impressionnant depuis la reprise, est logiquement attendu aux côtés de Dilane Bakwa en soutien d’Emanuel Emegha.

