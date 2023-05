Racisme : les mots forts de Xavi pour Vinicius Junior

La suite après cette publicité

Après les nouveaux incidents racistes visant Vinicius Junior, l’Espagne et la Liga sont pointés du doigt. Soutenu par diverses personnalités de la planète football, le Brésilien a pu compter sur Xavi Hernandez. En conférence de presse, le coach du Barça, club rival, a défendu le footballeur de 22 ans.

«En général, malheureusement, il y a eu des cas de racisme et c’est dommage que cela passe en 2023. Tout acte de racisme doit être condamné. Ici, il n’y a pas de protection pour ces personnes et les actes de racisme comme celui de Vinicius à Mestalla doivent être condamnés. Valence tente d’identifier ces personnes et de condamner ces actes. Il semble que nous n’avançons pas, soyons forts.» Vini Jr appréciera ces paroles et ce soutien.

À lire

Real Madrid : Vinicius Jr est prêt à lâcher une bombe