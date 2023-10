FC Lorient : des Merlus déjà au bord de la noyade !

La suite après cette publicité

1er octobre 2023. Alors que la trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar approche à grands pas, une équipe crée la surprise en Ligue 1. Le FC Lorient du jeune entraîneur Régis Le Bris pointe à la 3ème place du classement derrière le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier et l’Olympique de Marseille d’Igor Tudor. Une forme olympique en grande partie expliquée par la réussite d’un collectif appréciable mais aussi d’une paire offensive composée de Dango Ouattara et Terem Moffi. Un an plus tard, de l’eau a coulé sous les points et les Merlus peinent à se montrer attrayants, alors qu’ils se sont montrés très actifs sur les deux derniers mercatos (hiver 2023 et été 2023) avec de nombreuses rumeurs et des arrivées marquantes comme celles de Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko et Romain Faivre. Ce dimanche, les Bretons ont enregistré un troisième revers en sept rencontres de championnat et pointent ainsi à la 16ème position de Ligue 1.

En effet, contre Montpellier lors de cette 7ème journée de Ligue 1, les Merlus ont eu bien du mal à résister à l’efficacité des Héraultais, cadrant huit de leurs quatorze tentatives. Une défaite nette et sans bavure (0-3) qui plonge un peu plus le club dirigé par le président Loïc Féry en plein doute : «On souhaitait reprendre notre cours de notre saison et réagir mais finalement, on a senti de la fébrilité dès le début. Quelque chose qui avait pourtant bien fonctionné ces derniers temps sur nos entames, là ça ne s’est pas du tout vérifié (…) On a réussi à revenir un tout petit peu de dedans et on encaisse un but, ça vient traduire cette fébrilité dans la partie défensive», a alors déclaré l’entraîneur Le Bris en conférence de presse après la rencontre face à Montpellier dimanche après-midi.

À lire

Ligue 1 : Montpellier se relance avec une belle victoire à Lorient

13 buts encaissés en 4 matchs !

Actuellement classé à la 16ème position de Ligue 1, le FC Lorient n’a pas remporté une rencontre de championnat depuis le 27 août dernier, date du succès impressionnant contre Lille (4-1). Et les dernières semaines n’ont pas été de tout repos avec le gros revers face au Havre (3-0) et le scénario fou de la défaite contre Nantes (5-3) : «Huit buts encaissés en deux matchs, onze si on considère Le Havre, treize si on prend en compte Monaco. Il y a un sentiment alarmiste car on attend une réaction positive chaque weekend. Mais ça s’empire. Depuis ce soir (dimanche, NDLR) et le weekend dernier, on sent qu’il y a une vraie remise en question du niveau de l’équipe chez les supporters», nous confie Dorian Cocatrix, journaliste et supporter du FC Lorient, qui souligne néanmoins la capacité de cette équipe à se ressouder pour faire bloc face aux grosses équipes pour prendre de précieux points, comme lors des duels contre le PSG, l’OGC Nice, le LOSC et l’AS Monaco.

La suite après cette publicité

Alors que c’était l’une des forces de l’équipe la saison passée, la défense laisse quelque peu à désirer sur ce début de saison. Pourtant paradoxalement, la direction semble s’être activée durant le mercato avec les arrivées de Isaak Touré ou encore de Formose Mendy, pour pallier notamment la perte de Bamo Meïté, parti à Marseille : «On sentait que Lorient dégageait une certaine solidité défensive, peu importe les raz-de-marée qu’il y avait, peu importe les attaques adverses, cela tenait très bien. Il pouvait y avoir cinq rencontres d’affilée où ils ne prenaient pas un but. Cette année, tu perds Bamo Meité que tu remplaces par Formose Mendy, tu vas chercher Isaak Touré. Défensivement, Lorient a gagné en qualité mais les joueurs ont un manque de repères», poursuit le jeune journaliste de 24 ans, membre de l’association "Les Merlus de Paris".

Durant le dernier mercato, l’entraîneur Régis Le Bris a bien failli plier bagages pour l’OGC Nice. Finalement maintenu en poste dans un rôle croissant, le jeune tacticien peine à poursuivre les belles impressions tactiques affichées l’année dernière avant les départs de Ouattara et Moffi : «Il y a une vraie question sur le schéma tactique mis en place depuis le début de saison. Contre Montpellier, Regis Le Bris n’a pas voulu lâcher sa défense à trois ou à cinq avec trois centraux et deux pistons. Il ne veut pas changer et il est obstiné par cela. Il y en a beaucoup qui considèrent que c’est une bonne chose car cela permet à chaque joueur de développer ses compétences et ses automatismes. Mais d’un autre côté, les supporters commencent à s’alarmer donc il y a une vraie volonté de vouloir modifier en passant à une défense à quatre», poursuit Dorian, qui a récemment ouvert sa chaîne Twitch, en précisant que Le Bris pourrait perdre la confiance des supporters s’il venait à ne pas trouver de solutions, surtout qu’il possède désormais «les plein pouvoirs» depuis les départs des directeurs Arnaud Tanguy et Christophe Le Roux.