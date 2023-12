Le FC Lorient explose dans tous les sens

Le ciel n’est pas radieux à Lorient. Et on ne parle pas de la météo. En effet, le climat est plus que tendu au sein du club présidé par Loïc Féry durant cette première partie de la saison 2023-24. Pourtant, l’an dernier, les Merlus se sont fait une place au soleil en pratiquant un jeu attrayant et en terminant dixièmes de Ligue 1 sous les ordres de Régis Le Bris. Mais depuis quelques mois, l’atmosphère n’est plus la même. Les envies d’ailleurs du technicien français, qui a été séduit par les approches de l’OGC Nice, n’ont pas été du goût de sa direction. Et on a l’impression aujourd’hui que cet épisode a laissé des traces.

Ce n’est pas la seule et unique explication au début de saison compliquée des Lorientais. La faillite de certains cadres ou encore le mercato qui n’a pas vraiment permis au club de continuer à évoluer à un bon niveau, malgré les arrivées de Benjamin Mendy ou de Tiémoué Bakayoko, peuvent expliquer ce coup de moins bien de FCL. Après 17 journées de championnat, les Merlus pointent à la 17ème et avant-dernière place avec 12 points au compteur. Seul Clermont fait moins bien avec 11 points pris depuis le mois d’août.

L’orage gronde à Lorient

Relégable, Lorient est plongé dans une crise très importante. En effet, les Bretons n’ont plus gagné depuis environ 2 mois, puisque leur dernier succès date du 22 octobre dernier. C’était face au Stade Rennais (2-1). Depuis, ils ont enchaîné avec 8 rencontres sans succès (2 nuls et 6 défaites). On peut aussi préciser qu’ils n’ont pris aucun point lors de leurs trois dernières sorties (3 défaites). La dernière date d’hier soir. Les hommes de Régis Le Bris ont été malmenés par une belle équipe de Brest, qui s’est imposée 4 à 0 grâce à un quadruplé de Kamory Doumbia.

Dans tous les bons coups, ce dernier a aussi profité de quelques cadeaux des Lorientais quelques jours avant Nöel. Pire défense de Ligue 1 avec 35 buts encaissés, le club breton (21 buts marqués) termine l’année 2023 avec un terrible bilan de 2 victoires, 6 nuls et 9 défaites. C’est presque autant que sur toute la saison dernière. Le FCL avait perdu 13 matches sur 38 en L1 en 2022-23. Après la rencontre d’hier soir, Régis Le Bris n’a pas épargné ses troupes. «Vous avez vu le score. Le match nous a échappé en quelques minutes. Je pense qu’on ne l’a pas si mal démarré. On avait l’intention de développer certaines choses. On avait aussi anticipé certains espaces que Brest utilisait très bien».

Les Merlus sont sous pression

Il poursuit : «et de manière assez inexplicable, ils se sont ouverts et en quelques minutes, la rencontre nous a complètement échappé. Je n’ai pas senti que nous étions, à ce moment-là, dans la notion de derby. Je suis forcément extrêmement déçu de ce que j’ai vu. On a essayé de remonter les troupes à la mi-temps et de se dire qu’a minima, il ne fallait pas assister à un naufrage total. La deuxième mi-temps, il y a un tout petit peu plus de combativité, sans doute que Brest a baissé un peu de rythme ce qui a permis de contenir le score. Ça ne représente pas ce qu’on veut faire, ce qu’on a envie de réaliser pour le maintenir en Ligue 1. Ce soir, c’est une énorme déception.»

Le technicien français a pointé le manque de "consistance tactique, de créativité, et d’énormément de choses" de la part de ses hommes. Mais il n’est pas découragé. «Non ! Je suis extrêmement déçu car on a beaucoup donné. Le staff travaille énormément, le club aussi soutient cette équipe. Mais l’ensemble est, pour l’instant, insuffisant. On cherche des leviers, des solutions nouvelles même si on a déjà testé de nombreuses choses. Vingt-neuf joueurs ont été alignés depuis le début de la saison. On a testé différents systèmes, différentes animations. Et jusqu’à présent, nous n’avons jamais trouvé la bonne carburation, ni dans l’expression collective, ou alors par soubresauts, ou quelques matchs ici et là, ou sur quelques séquences de matchs mais jamais de manière suffisamment consistante pour créer une dynamique.»

Coup de tonnerre à venir concernant Le Bris ?

Il conclut sur ce point : «on a ce sentiment de fragilité qui transpire de notre équipe et qui fait que l’on concède énormément de buts. Là, c’était une série de buts sur un temps extrêmement court mais qui illustre bien notre sujet sur le moment.» Dans le dur, Lorient va devoir activer certains leviers. Le mercato sera très important. L’avenir du coach sera aussi déterminant. Ouest-France et Le Télégramme se demandent si RLB peut résister à la tempête. Son cas pose clairement question. De son côté, le principal intéressé est toujours déterminé à aider son club à aller mieux. «Je l’ai déjà dit. Je suis au service du club et je donne le meilleur de moi-même. Si on considère que je suis toujours l’homme de la situation, eh bien je le serai à 100 %. Ensuite, il y a des décideurs à qui appartient ce type de décision. Et je comprends qu’on puisse se poser la question. Maintenant, le club a déjà vécu ce type de dynamique et s’en est sorti. Je crois qu’on est encore capable de le faire.»

Mais il faudra parfaitement débuter l’année 2024 pour éviter une descente en L2. Lorient ira à Lille (14 janvier) avant de recevoir le HAC (28 janvier) et d’aller à Metz (4 février). Trois rendez-vous très importants pour Lorient, qui devra aussi composer avec plusieurs absences en raison de la CAN 2024. Huit joueurs ont été pré-sélectionnés rappelle Ouest-France qui cite Darlin Yongwa (Cameroun), Montassar Talbi (Tunisie), Formose Mendy (Sénégal), Gédéon Kalulu (République démocratique du Congo), Dembo Sylla (Guinée), Siriné Doucouré (Mali), Alfred Gomis et Bamba Dieng (Sénégal) s’absenter pour jouer ce tournoi. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Merlus, qui espèrent qu’après la pluie le beau temps reviendra à Lorient.