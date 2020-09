Real Sociedad-Real Madrid : les compositions sont tombées

La Real Sociedad affronte le Real Madrid pour le compte de la 2e journée de Liga, les Merengues se présentent en 4-3-3 pour le premier match de leur saison. La Casa Blanca mise sur un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois dans les buts alors que Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy composent la défense. Aligné au milieu Toni Kroos est épaulé par Luka Modric et Martin Odegaard au cœur du jeu. Enfin, Rodrygo Goes et Vinicius Junior accompagnent Karim Benzema en attaque.

De son côté, la Real Sociedad qui évolue à domicile opte pour un 4-2-3-1 avec Alex Remiro dans les buts. Andoni Gorosabel, Aritz Elustondo, Robin Le Normand et Aihen Munoz forment la défense alors qu'Ander Guevara et Mikel Merino se retrouvent dans le double pivot. Enfin, Alexander Isak est soutenu en attaque par Portu, Mikel Oyarzabal et Ander Barrenetxea.

Les compositions :

Real Sociedad : Remiro - Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Munoz - Guevara, Merino - Portu, Oyarzabal, Barrenetxea - Isak

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Kroos - Rodrygo, Odegaard, Vinicius - Benzema