The Best - Joueuse de la FIFA 2023 : les trois finalistes ont été dévoilées

Après avoir dévoilé les trois finalistes masculins du prix FIFA The Best 2023, l’instance dirigeante du football mondial en a fait de même avec les femmes. Et sans surprise, on retrouve deux Espagnoles dans le trio final, à savoir Jenni Hermoso et le Ballon d’Or 2023 féminin Aitana Bonmati.

«Les trois joueuses finalistes pour le trophée The Best – Joueuse de la FIFA 2023 sont connues. Il s’agit d’Aitana Bonmatí, de Linda Caicedo et de Jennifer Hermoso. Ce prix vient récompenser la meilleure performance individuelle en football féminin sur une période s’étalant du 1er août 2022 au 20 août 2023, date de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Le nom de la grande gagnante sera dévoilé lors d’une cérémonie qui se tiendra à Londres, le 15 janvier 2024», a indiqué la FIFA sur son site officiel.