EdF : Benjamin Pavard n'avait pas peur de CR7

Mission remplie. Face au Portugal samedi soir, dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Nations, l'équipe de France a validé son billet pour le Final Four en s'imposant 1-0. Dans le couloir droit, Benjamin Pavard a notamment réussi à contenir les stars offensives de la Seleção das Quinas comme Cristiano Ronaldo. Et le joueur du Bayern Munich n'a jamais tremblé.

«Que ce soit Ronaldo ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça qui me fait peur. J'essaye de faire mon taff, de répondre présent et d'être bon dans les duels. Ce soir (hier ndlr), on avait tous les crocs», a déclaré l'ancien élément de Stuttgart dans l'émission «Téléfoot», sur TF1.