Bayern Munich : Joshua Kimmich n’exclut pas un transfert au Barça

Le Bayern Munich se rendra sur la pelouse du FC Barcelone, ce mercredi soir, pour le compte de la 3e journée de la phase de championnat de cette Ligue des champions. Une rencontre que Joshua Kimmich disputera bien sous le maillot bavarois. Pourtant, le milieu allemand était proche d’un départ, l’été dernier, et le nom du club catalan était revenu avec insistance dans la liste des clubs souhaitant l’accueillir.

Interrogé sur un éventuel transfert au FC Barcelone, l’ancien joueur du RB Leipzig n’a pas écarté une possible arrivée dans les futures années. Mais ce n’est pas dans ses plans actuels. « On ne peut pas faire l’erreur d’écarter des choses. Je n’y pense pas maintenant, mais dans la vie, on ne peut rien exclure », a-t-il indiqué en conférence de presse. Néanmoins, la tendance est à une prolongation pour Kimmich dont le contrat expire dans un an. Un transfert à Barcelone semble donc illusoire, pour le moment.