OL : Marcelo buteur avec la réserve

De bonnes nouvelles pour Marcelo. Relégué avec la réserve de l'Olympique Lyonnais à la suite d'un «comportement inapproprié dans les vestiaires, à l'issue du match disputé à Angers (3-0)», d'après un communiqué du club lyonnais, le Brésilien était aligné avec le groupe de Gueïda Fofana, actuel entraîneur de la réserve de l'OL, pour disputer la rencontre contre Fréjus-Saint-Raphaël, dans le cadre de la cinquième journée de National 2.

Une victoire 3-0 du groupe rhodanien, avec notamment un troisième but signé Marcelo. Le défenseur central de 34 ans a profité d'un corner de Florent Da Silva pour sceller le score. Cependant, l'ancien joueur du Besiktas est sorti sur blessure en seconde période. Une troisième victoire en cinq rencontres pour Marcelo et ses nouveaux coéquipiers. Le Brésilien avait refusé une offre lors du dernier mercato. «Il y a des propositions. Il a eu le choix de partir libre, mais il a dit non. Il a décidé de ne pas accepter notre proposition. Il y a deux clubs qui le voulaient», déclarait Jean-Michel Aulas, en conférence de presse.