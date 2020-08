Jonathan David justifie le choix LOSC

La suite après cette publicité

L'homme aux deux records. En s'engageant avec Lille jusqu'en juin 2025, Jonathan David (20 ans), recruté pour près de 32 M€ à La Gantoise, est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club nordiste et la vente la plus onéreuse pour un joueur évoluant en Belgique. De quoi avoir la pression ? Pas franchement. Présenté en conférence de presse ce jeudi au Domaine de Luchin, l'international canadien, dont la qualité principale est, selon lui, de savoir se démarquer pour être au rendez-vous dans la surface, est apparu d'un calme assez déconcertant.

«Pour moi, c'est un honneur d'être vu aussi cher, mais ça ne met pas de pression ni rien. C'est le football. À moi de performer sur le terrain. (...) Pour moi, le prix, ça m'affecte pas du tout, ce n'est rien franchement. La pression, tout le monde l'a. Mais le fait d'être calme m'aide beaucoup sur le terrain», a-t-il expliqué, heureux de ses premiers pas au club, avouant par ailleurs ne pas redouter la comparaison avec Victor Osimhen, son prédécesseur parti à Naples pour 81 M€ bonus inclus.

Un seul leitmotiv : jouer

«La réussite d'Osimhen, ça a pu avoir une petite influence. Nos parcours se ressemblent. Ça a un peu joué, mais très peu. J'espère que ça se passera très bien pour moi. (...) Victor, c'est un joueur exceptionnel. Ce qu'il a prouvé en Belgique et la saison dernière ici, c'est très fort. Chacun son parcours, on est différent», a-t-il avoué, expliquant ne pas s'être fixé d'objectif chiffré pour cette première saison en L1. Le jeune homme, auteur de 30 buts en 60 matches en deux saisons de Jupiler Pro League, ne pense qu'à une seule chose : jouer.

Un objectif qui l'a poussé vers les Dogues, alors que la Premier League lui faisait aussi les yeux doux. «Pour moi, Lille, c'est un très bon club en L1, le projet sportif, présenté par Luis Campos et le reste du staff, m'a beaucoup plu, ça m'a encouragé à venir ici. (...) Moi, je voulais aller quelque part où j'allais continuer à jouer pour être meilleur. Ici, il y a une très bonne équipe. C'est ça qui m'a influencé. (...) Le projet sportif à Lille est très bon. Je veux continuer à jouer, à progresser. La Premier League, c'est un très bon championnat. Mais l'étape d'après La Gantoise, c'était le LOSC», a-t-il conclu. Bonne nouvelle pour Christophe Galtier et ses hommes.