Borussia Dortmund - Manchester City : les compositions probables

Le Borussia Dortmund accueille Manchester City en quart de finale retour de la Ligue des Champions, ce mercredi. Battu au match aller (2-1), le BVB aura fort à faire pour renverser les Skyblues. Hitz devrait ainsi garder les cages de la formation allemande, protégé par une défense à quatre avec le duo Akanji-Hummels au centre, tandis que Morey et Guerreiro occuperont les côtés. Devant eux, Can, Bellingham et Dahoud pourraient être alignés au milieu de terrain. Enfin, le trio d'attaque serait composé de Reus, Haaland et Reyna.

Du côté des Citizens, c'est Ederson qui sera aligné dans les buts. Comme pour le match aller, Walker, Stones, Dias et Cancelo devraient être choisis en défense. Dans l'entrejeu, Rodri sera certainement appuyé par De Bruyne et Gündoğan. Mahrez et Foden seraient à nouveau alignés par Pep Guardiola, qui pourrait bien préférer Jesus à Silva pour le poste de numéro 9.