EdF : le malaise Griezmann a sidéré les Bleus

Avec deux victoires au compteur, l’équipe de France a parfaitement attaqué l’année 2023. Une excellente nouvelle pour Didier Deschamps, qui a dû gérer la polémique liée au capitanat des Bleus. En effet, Antoine Griezmann aurait été très déçu de ne pas avoir été choisi par le sélectionneur national pour porter le brassard. Plusieurs médias parlaient même d’une possible retraite internationale suite à ce choix.

Ce mercredi, Le Parisien fait un point sur le sujet et explique que ces informations au sujet du cas Grizi ont stupéfait les Bleus et leur entourage. Didier Deschamps s’est d’ailleurs entretenu avec le joueur afin de s’assurer que ce n’était pas son intention mais plus des idées véhiculées par son clan dans les médias. Ce qui a été visiblement le cas. Le dossier est donc clos.

