Real Madrid : Gareth Bale s'explique sur sa passion pour le golf

Gareth Bale (30 ans) et le golf, sport dont il est fan, c'est une longue histoire évidemment liée au football. Souvent critiqué pour ses apparitions sur les parcours alors qu'il se trouvait au même moment dans une situation conflictuelle avec le Real Madrid, l'international gallois avait également créé la polémique en célébrant la qualification du pays de Galles pour l'Euro 2020. L'ancien de Tottenham avait en effet, en novembre dernier, posé aux côtés de ses coéquipiers en sélection derrière le désormais célèbre drapeau «Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre.» Ce qui n'avait pas manqué de faire vivement réagir à l'époque. Les choses se sont depuis apaisées mais Gareth Bale a souhaité mettre les choses au clair sur son amour pour le golf.

«Ce sport me permet de m'éloigner de tout ce qui est négatif et m'aide à retrouver la raison. Le lendemain, je me sens un peu plus frais et prêt à me concentrer et à me sentir mieux dans le football. Cela ne devrait pas être un problème pour moi de jouer au golf, mais c'en est un. Beaucoup de gens ont des problèmes avec le fait que je joue au golf. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai parlé à de nombreuses reprises et tout le monde est d'accord avec ça», a dans un premier temps lâché Gareth Bale lundi dans l'émission spécialisée dans le golf intitulée Random Golf Club. Le Gallois, qui ne comprend pas pourquoi sa condition physique est mise en danger en arpentant les parcours, a ensuite utilisé l'exemple de Stephen Curry, le basketteur des Golden State Warriors : «je sais qu'il (Curry) joue le matin avant ses matches. Moi, si je joue deux jours avant un match, les gens vont dire "qu'est-ce qu'il fait ?"». Le message est clair. Sera-t-il compris et accepté de tous ? Rien n'est moins sûr.