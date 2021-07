Euro : José Mourinho tacle les Bleus

Grande favorite de l’Euro avant le coup d’envoi de la compétition, l’équipe de France a déçu beaucoup de personnes en se faisant sortir dès les huitièmes de finale par la modeste Nati (3-3, 5 tab 4). Mais selon José Mourinho, les Bleus ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.

« La France est l'équipe qui me fait dire qu'ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Ils ont mal commencé le match contre la Suisse, ils sont revenus de manière fantastique en montrant leur immense talent. Mais quand j'ai vu la manière dont ils célébraient le troisième but, je n'ai pas aimé. J'ai eu le sentiment que les joueurs se voyaient déjà célébrer sur la tour Eiffel ! Ils dansaient d'un côté de l'autre, je ne sais pas ce qu'était cette danse mais ils ont fait différentes danses, mais il restait 20 minutes, le match n'était pas fini », a-t-il déclaré sur TalkSPORT.

