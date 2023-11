Rennes : Olivier Cloarec explique le faux départ de Florian Maurice

Après la tempête, le calme est revenu au Roazhon Park. Alors que Bruno Genesio a quitté le navire pendant la trêve internationale suite aux récents mauvais résultats de sa formation (4 défaites et 1 nul en 5 matchs de Ligue 1), remplacé par un ancien de la maison Julien Stéphan, le directeur technique du Stade Rennais Florian Maurice a été lui aussi annoncé sur le départ. Après réflexion, le dirigeant breton a finalement décidé de rester en Bretagne, pour le plus grand bonheur de son président Olivier Cloarec.

Présent sur les antennes de Canal+ à la mi-temps de la confrontation entre le SRFC et le Stade de Reims comptant pour la 13e journée de Ligue 1, le patron du club breton a évoqué le départ avorté de Florian Maurice avec un profond soulagement. «Il y a l’intérêt du Stade Rennais qui doit primer sur les intérêts des uns et des autres. Un départ de Florian Maurice aurait été un coup dur. On est très content qu’il soit resté, moi le premier. Je n’ai pas été le seul à le retenir, il est très apprécié par l’ensemble des composantes du club», a déclaré le Breton.