Jérôme Rothen fracasse Habib Beye

Peu adepte des éléments de langage, Jérôme Rothen n’a pas loupé Habib Beye ce soir dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien joueur de Monaco a reproché un manque de sincérité et une attitude hypocrite à l’entraîneur du Stade Rennais, concernant ses projets élogieux à l’égard du PSG cet après-midi en conférence de presse. Le Sénégalais avait déclaré que les Parisiens faisaient office de «digne représentant» de L1.

La suite après cette publicité

«Il n’est pas sincère, il faut arrêter de déconner. Tu l’as entendu commenter les matchs (du PSG) à Canal? Le Real Madrid-PSG (en 2023), je l’ai encore en travers de la gorge, peste Rothen. Tu peux être objectif. Habib Beye, aujourd’hui il est entraîneur de Rennes, il ne serait jamais entraîneur du PSG. On l’entendait faire aux commentaires. Et je ne lui en voulais pas. Mais j’avais en travers de la gorge le fait qu’il pousse un club étranger à battre le PSG (…) Et, quelques années après, parce que tu es entraîneur, que tu prends de la hauteur et que t’es un cador, tu nous dis que tu es derrière (le PSG)?»