Liga : le Celta bat Bilbao d’une courte tête et se donne un peu d’air

L’essentiel est assuré. Ce dimanche, pour le compte de la 19e journée de la Liga en Espagne, le Celta de Vigo s’est imposé d’une courte tête sur sa pelouse face à l’Athletic Club (1-0). L’incontournable Iago Aspas a surgi à la 71e minute pour offrir trois points très précieux à son club.

Grâce à son 5e succès de la saison en championnat, le Celta sort de la zone rouge et compte désormais un point d’avance sur Cadiz, le premier relégable. Bilbao, de son côté, aligne un deuxième revers de rang et manque l’opportunité de chiper la 7e place à Osasuna, défait par l’Atlético de Madrid un peu plus tôt dans la journée.

